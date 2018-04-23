أذربيجان تطبق خصما 50 % لنقل النفط الإيراني

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

قال علي قاسموف إنه تمت الموافقة على تعريفات مخفضة تصل الى 50 في المائة لنقل النفط الإيراني والمنتجات النفطية الإيرانية من خلال أراضي أذربيجان عبر ممر النقل الدولي الشمال الجنوب.

أفادت مراسلة أذرتاج عن قاسموف مدير قسم سياسة التعريفات والتسويق بشركة سكة حديد أذربيجان قوله في كلمة ألقاها في فعاليات المنتدى الدولي الثالث لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في "بحر الخزر واسيا الوسطى: التجارة واللوجستية وتكرير النفط والبتروكيماوية" في باكو الثالث والعشرين من أبريل اليوم إن الاعمال الرامية الى ضمان نقل الشحن عبر السكك الحديدية لممر النقل الدولي الشمال الجنوب مستمرة وقد استكملت المرحلة الأولى من ربط خطوط السكك الحديدية الأذربيجانية والإيرانية عبر الممر.

وأضاف قاسموف انه عقب استكمال انشاء سكة حديد رشت – استارا في أراضي ايران سيكون من الممكن ان تتجه القطارات من حوض المحيط الهندي مباشرا الى أوروبا الشمالية وكذلك من خلال سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص الى أوروبا الشرقية والمركزية من خلال أراضي تركيا وقد تم التوصل الى الاتفاق على تعريفات مخفضة تصل الى 50 في المائة لنقل النفط الإيراني والمنتجات النفطية الإيرانية المنقولة من خلال أراضي أذربيجان عبر هذا الممر.