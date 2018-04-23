    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تطبق خصما 50 % لنقل النفط الإيراني

    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:١٦]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    قال علي قاسموف إنه تمت الموافقة على تعريفات مخفضة تصل الى 50 في المائة لنقل النفط الإيراني والمنتجات النفطية الإيرانية من خلال أراضي أذربيجان عبر ممر النقل الدولي الشمال الجنوب.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن قاسموف مدير قسم سياسة التعريفات والتسويق بشركة سكة حديد أذربيجان قوله في كلمة ألقاها في فعاليات المنتدى الدولي الثالث لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في "بحر الخزر واسيا الوسطى: التجارة واللوجستية وتكرير النفط والبتروكيماوية" في باكو الثالث والعشرين من أبريل اليوم إن الاعمال الرامية الى ضمان نقل الشحن عبر السكك الحديدية لممر النقل الدولي الشمال الجنوب مستمرة وقد استكملت المرحلة الأولى من ربط خطوط السكك الحديدية الأذربيجانية والإيرانية عبر الممر.

    وأضاف قاسموف انه عقب استكمال انشاء سكة حديد رشت – استارا في أراضي ايران سيكون من الممكن ان تتجه القطارات من حوض المحيط الهندي مباشرا الى أوروبا الشمالية وكذلك من خلال سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص الى أوروبا الشرقية والمركزية من خلال أراضي تركيا وقد تم التوصل الى الاتفاق على تعريفات مخفضة تصل الى 50 في المائة لنقل النفط الإيراني والمنتجات النفطية الإيرانية المنقولة من خلال أراضي أذربيجان عبر هذا الممر.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تطبق خصما 50 % لنقل النفط الإيراني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٠٠]
    الوزير: مسألة العضوية الكاملة لأذربيجان في أوبك غير قائمة حاليا
    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٨]
    مسؤول بي بي أذربيجان يكشف عن حجم الغاز الطبيعي والمكثفات المستخرجة من حقل شاه دنيز البحري
    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٥‎]
    توقيع اتفاق جديد بين بي بي وأذربيجان
    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٧:١١]
    يوسفزاده يكشف حجم النفط الرابع من كتلة حقول أذري وتشيراق وجونشلي 
    أكثر من نصف حجم النفط الرابح المسوق عالميا نفط أذربيجان
    أذربيجان تطبق خصما 50 % لنقل النفط الإيراني