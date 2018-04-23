الرئيس إلهام علييف يصدر قرارا جمهوريا بشأن العلاوات على القرار الجمهوري بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

اصدر الرئيس إلهام علييف قرارا جمهوريا بشأن العلاوات على القرار الجمهوري الصادر في الحادي والعشرين من أبريل عام 2018م رقم 9 بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء الأذربيجاني.

أفاد مراسل أذرتاج ان القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الخامسة من المادة الـ 109 من الدستور ينص على ما يلي:

1. علاوة على القرار الجمهوري رقم 9 الصادر في 21 أبريل 2018م عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء الأذربيجاني يتم توظيف الأشخاص الآتي ذكرهم اسفله أعضاء لمجلس الوزراء الأذربيجاني:

مختار باهادور بابايف – وزير البيئة والثروات الطبيعية

أزاد عارف رحيموف – وزير الشباب والرياضة

أبولفس مرسل قرايف – وزير الثقافة

ياور طالب جمالوف – وزير الصناعات الدفاعية

اوقتاي كاظم شير علييف – وزير الصحة

جيهون عزيز بايراموف – وزير التعليم

هجران كامران حسينوفا – رئيسة اللجنة الحكومية لمشاكل الأسرة والمرأة والطفل

فؤاد رؤوف مرادوف – رئيس اللجنة الحكومية للجاليات

مبارز قهرمان قربانلي – رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية

سفر محمد مهدييف – رئيس جهاز الجمارك

طاهر يعقوب بوداقوف – رئيس هيئة الإحصاءات

كرم عوض حسنوف – رئيس اللجنة الحكومية للقضايا الملكية

فؤاد همت نقييف – رئيس الوكالة الحكومية للسياحة

كشغار الاهي تهمزلي – رئيس الوكالة الحكومية للامن الغذائي

وصال أفغان حسينوف – رئيس جهاز الهجرة

أرزو يوسف رحيموف – رئيس جهاز التعبئة والخدمة العسكرية الإلزامية

ويدخل القرار حيز التنفيذ يوم توقيعه اليوم.