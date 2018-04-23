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    الرئيس إلهام علييف يصدر قرارا جمهوريا بشأن العلاوات على القرار الجمهوري بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء

    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٢٨]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    اصدر الرئيس إلهام علييف قرارا جمهوريا بشأن العلاوات على القرار الجمهوري الصادر في الحادي والعشرين من أبريل عام 2018م رقم 9 بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء الأذربيجاني.

    أفاد مراسل أذرتاج ان القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الخامسة من المادة الـ 109 من الدستور ينص على ما يلي:

    1. علاوة على القرار الجمهوري رقم 9 الصادر في 21 أبريل 2018م عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء الأذربيجاني يتم توظيف الأشخاص الآتي ذكرهم اسفله أعضاء لمجلس الوزراء الأذربيجاني:

    مختار باهادور بابايف – وزير البيئة والثروات الطبيعية

    أزاد عارف رحيموف – وزير الشباب والرياضة

    أبولفس مرسل قرايف – وزير الثقافة

    ياور طالب جمالوف – وزير الصناعات الدفاعية

    اوقتاي كاظم شير علييف – وزير الصحة

    جيهون عزيز بايراموف – وزير التعليم

    هجران كامران حسينوفا – رئيسة اللجنة الحكومية لمشاكل الأسرة والمرأة والطفل

    فؤاد رؤوف مرادوف – رئيس اللجنة الحكومية للجاليات

    مبارز قهرمان قربانلي – رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية

    سفر محمد مهدييف – رئيس جهاز الجمارك

    طاهر يعقوب بوداقوف – رئيس هيئة الإحصاءات

    كرم عوض حسنوف – رئيس اللجنة الحكومية للقضايا الملكية

    فؤاد همت نقييف – رئيس الوكالة الحكومية للسياحة

    كشغار الاهي تهمزلي – رئيس الوكالة الحكومية للامن الغذائي

    وصال أفغان حسينوف – رئيس جهاز الهجرة

    أرزو يوسف رحيموف – رئيس جهاز التعبئة والخدمة العسكرية الإلزامية

    ويدخل القرار حيز التنفيذ يوم توقيعه اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصدر قرارا جمهوريا بشأن العلاوات على القرار الجمهوري بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء
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