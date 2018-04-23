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    صبائل يتعادل مع ضيفه كبز

    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٥‎٠]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    تعادل صبائل الباكوي مع ضيفه كبز الكنجوي بهدف مقابل مثله في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 95 المقامة على ملعب بائل ارينا بالعاصمة باكو قادها الحكم دينيف أمام 400 مشجع.

    وفتح الحساب كبز عن طرف داريو د19 بينما رد عليه فاروق ميا د24.

    وعاقب الحكم لاعبين من صبائل ولاعبا من كبز عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

    وبهذا التعادل لم يتغير موقعا الناديين حيث استقرا صبائل سابعا برصيد 20 نقطة وكبز ثامنا وأخيرا برصيد 13 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين لاعب غابالا دابو برصيد 12 هدفا.

    AZERTAG.AZ :صبائل يتعادل مع ضيفه كبز
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