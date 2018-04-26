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    صباح يتغلب على أقصو برباعية دون رد

    ٢٦.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٣٦]

    باكو، 26 أبريل، أذرتاج

    تغلب صباح على ضيفه أقصو بأربعة اهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 121 المقامة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة أدارها الحكم حسنلي أمام 100 مشجع.

    وسجل أهداف صباح زابون د48 ود90+2 ومحمدوف د55 وغوانزاو د65.

    وعاقب الحكم لاعبين من صباح عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

    وبهذا الفوز ارتفع صباح الى المركز الخامس برصيد 36 نقطة فيما ظل أقصو تاسعا قبل الأخير برصيد 22 نقطة.

    AZERTAG.AZ :صباح يتغلب على أقصو برباعية دون رد
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