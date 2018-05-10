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    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة

    ١٠.٠٥‎.٢٠١٨ [١٨:٤٣]

    باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم بيع البضائع الاستهلاكية بقيمة 4713.0 مليون مانات للأهالي عبر الشبكات التجارية بالتجزئة خلال 3 أشهر للعام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    دفع مقدمو الخدمات 1238.2 مليون مانات وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ارتفع الدخل من الخدمات المدفوعة إلى 0.6 في المائة.

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