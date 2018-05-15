إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

يخطط في 16 مايو / أيار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولارو ومارتين شوستر.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بتريكا وأوقنين يوفيج وسايمون تيلر.