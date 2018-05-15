بدء تقديم الفيزا الى مواطني 15 دولة بينها دول عربية لمدة اقل من دقيقتين في مطار باكو الدولي

باكو، 15 مايو (أذرتاج).

بدأ اليوم الخامس عشر من مايو تسليم الفيزا الى الأجانب في مطار حيدر علييف الدولي في باكو العاصمة الأذربيجانية عبر خدمة "اسان فيزا" الاوتوماتيكية.

أفادت وكالة أذرتاج ان مواطني 15 دولة وهي البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وايران وإسرائيل واندونيسيا والكويت وقطر وماليزيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتركيا واليابان يحصلون على تأشيرات الفيزا المباشرة فور وصولهم الى المطار عن طريق "أسان فيزا".

يقال انه تم تركيب 14 محطة صغيرة لـ"اسان فيزا" تقدم الفيزا المباشرة الى الراغبين فيها دون التدخل البشري. يمكن الأجنبي ادخال معلوماته وبيانات جوازه الى الجهاز للحصول على الفيزا لمدة أقصاها دقيقتان. ويمكنهم الاستعانة بمساعدة الموظفين الواقفين بجانب محطات تقديم "أسان فيزا". سعر أسان فيزا في مطار حيدر علييف الدولي 20 دولار. والفيزا مجاني لمواطني اليابان. و10 دولار لمواطني تركيا. ويمكن الأجانب دفع رسوم الفيزا إلكترونيا او من خلال البنك.

تعمل بوابة "اسان فيزا" في 7 لغات – الأذربيجانية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والفارسية والروسية. الى جانب محطات الخدمة الذاتية لتقديم الفيزا، تعمل في المطار 4 نوافذ أخرى للفيزا وللخدمات المصرفية.

أعرب الأجانب الذين تيسروا لهم الاستفادة من خدمة اسان فيزا اليوم عن شكرهم وارتياحهم لهذا العمل الجميل وقدمت "اسان خدمة" لهم هدايا تذكارية.

يذكر ان بوابة "اسان فيزا" تنفذ تقديم فيزا الكترونية لمواطني 95 بلدا. تم أتمتة كل النظام ويتم تقديم الفيزا من خلال نظام الفيزا الالكتروني الموجود عبر موقع www.eviza.gov.az خلال 3 أيام (عادي) و3 ساعات (عاجل) قبل الوصول