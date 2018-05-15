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    مقتل سبعة مهاجرين نتيجة غرق السفينة في تركيا

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:٥‎٩]

    باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قتل سبعة أشخاص نتيجة غرق السفينة التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في محافظة أيواشيك لمقاطعة جاناقالا التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن جميع الأشخاص السبعة الذين قتلوا بصورة غير قانونية في مهاجرين يسعون إلى الذهاب إلى جزيرة ليسبوس في اليونان هم جميعا مواطنون أفغان. والاثنان من القتلى أطفال.

    وقام الصيادون الذين جاءوا لمساعدة المهاجرين على متن السفينة بإنقاذ 13 شخصا. تم نقل الناجين إلى المستشفى.

    AZERTAG.AZ :مقتل سبعة مهاجرين نتيجة غرق السفينة في تركيا
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