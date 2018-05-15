الحكومة اليابانية تدعو طرفي احداث قطاع غزة لضبط النفس

طوكيو، 15 مايو، أذرتاج

دعت الحكومة اليابانية طرفي احداث قطاع غزة والأوضاع المتدهورة الناشبة احتجاجا على الذكرى السنوية السبعين لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

أفاد مراسل أذرتاج ان وزير الخارجية الياباني تارو كونو ادلى بتصريح أمام صحفيين في الخامس عشر من مايو اليوم قائلا إن هذا محزن للدرجة الطارئة ونأمل على ابداء الطرفين توخي الحذر وضبط النفس من اجل استتباب الأوضاع.

يذكر ان جنود إسرائيل ما برحوا يطلقون النار على مشاركين في الاحتجاجات. وتدل معلومات أخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية على مقتل 59 شخصا واصابة 7ر2 ألفي آخر.

واكد الوزير على عدم مناقشة طوكيو مسألة نقل السفارة اليابانية الى القدس ولم تبعث بمندوب لها للمشاركة في حفل افتتاح السفارة الامريكية أيضا.

واعلن الزعيم الفلسطيني محمود عباس حدادا لمدة 3 أيام ومن المرتقب طرح القضية على بساط البحث لدى مجلس الامن الدولي في الخامس عشر من مايو اليوم.