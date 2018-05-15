كاتساراوا: الامن الإقليمي ضامن رئيسي لتنمية أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 15 مايو، أذرتاج

قال صوفيو كاتساراوا رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية في جورجيا خلال استقباله فريق العمل من المجلس الوطني الأذربيجاني في تبيليسي اليوم إن الاستقرار اولوي رئيسي في سياستي أذربيجان وجورجيا بحيث ان الامن الإقليمي ضامن رئيسي لتنمية البلدين.

أفادت مراسلة أذرتاج ان رئيس فريق العمل على العلاقات البرلمانية الأذربيجانية الجورجية لدى المجلس الوطني افلاطون اماشوف قدم معلومات حول غرض الزيارة مبلغا ان أذربيجان مهتمة بالمزيد من تطوير التعاون مع جورجيا في جميع المجالات ومن ضمنها التعاون البرلماني. وقيل إن تعزيز تطوير وتنمية الصداقة والشراكة والتعاون الاستراتيجي يجب كذلك بحثه ثنائيا وثلاثيا على حد سواء.

وجرى خلال المباحثات تبادل الآراء حول مسائل المزيد من توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.

وقال كاتساراوا إن أساس علاقاتنا طويلة الاجل مع أذربيجان يقع فيه التعاون الاستراتيجي والصداقة والشراكة.

وشهد الاجتماع بحث آفاق تطوير التعاون الثلاثي بين برلمانات أذربيجان وجورجيا وتركيا. وقيل إن التعاون في هذه الصيغة مفيد جدا. وكانت مسائل التعاون الثنائي والثلاثي والاستقرار والامن الإقليمي محط الاهتمام والدقة خلال اجتماع ثلاثي اول منعقد في أنقرة مطلع العام الحالي.

وأشار الطرفان خاصة الى وجوب ضمان الاستقرار في الإقليم. كما تم التأكيد على ضرورة توقيع مذكرة تعاون ثلاثي بين لجان العلاقات الخارجية البرلمانية لكل البلاد الثلاثة مع الإشارة الى مساعدة تلك الوثائق للمزيد من تعمق التعاون البرلماني.

وحضر الاجتماع سفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف.