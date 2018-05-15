سجاجيد أذربيجان تثير اعجاب اليابانيين

باكو، 15 مايو (أذرتاج).

جرى في جمعية "اذرخالجا" للسجاجيد الأذربيجانية لقاء مع مؤسس شركة "معرض السجاجيد" اليابانية كاتسومي اوكوما والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان الضيوف احيطوا علما مفصلا عن الزرابي الأذربيجانية وتقاليد صناعة السجاد الأذربيجانية والزخارف والنقوش الوطنية القديمة.

من جانبه تحدث كاتسومي أوكوما عن نشاط شركته وهدف زيارته الى أذربيجان. أشار الى ان الشركة تستورد السجاجيد من بلدان الشرق الى اليابان منذ 30 عاما. ولا تكتفي الشركة ببيع السجاجيد، بل بدأت اجراء دراسات وإصدار كتب عن صناعة السجاجيد وتجارتها. حاليا تعد الشركة منشورات جديدة عن مراكز صناعة السجاجيد التاريخية الواقعة على طريق الحرير الكبير.

تعرف الضيوف اليابانيون مع فرع جمعية اذرخالجا في قوبا شمال أذربيجان.

وأشار كاتسومي اوكوما الى إمكانيات واسعة لبيع السجاجيد في اليابان معلنا عن حرص شركتها على تنظيم بيع السجاجيد الأذربيجانية في بلاده أيضا. أشاد الضيف الياباني بالسجاجيد الأذربيجانية واصفا إياها بالجودة العالية والفريدة من نوعها مع تنوع زخارفها وجمالها الأصيل.

في اللقاء تم التوصل الى اتفاق حول إقامة علاقات التعاون بين الشركة اليابانية والجمعية الأذربيجانية.