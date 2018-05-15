مطارات جوية إقليمية لأذربيجان تنتقل الى نظام "أسان فيزا" المسرعة خلال شهر قريب

باكو، 15 مايو (أذرتاج).

ستنتقل مطارات جوية اذربيجانية في مدن كنجه ولانكران وغابالا وغيرها الى نظام "اسان فيزا" المسرعة خلال شهر واحد قريب.

قال رئيس خدمة "أسان" علوي مهدييف في حديثه مع مراسل أذرتاج ان 14 جهازا لخدمة "اسان فيزا" المسرعة مركبة في مطار حيدر علييف الدولي بباكو.

يجب على الأجنبي ادخال معلوماته وبيانات جوازه الى الجهاز للحصول على الفيزا لمدة أقصاها دقيقتان. ويمكنهم الاستعانة بمساعدة الموظفين الواقفين بجانب محطات تقديم "أسان فيزا". سعر أسان فيزا في مطار حيدر علييف الدولي 20 دولار. والفيزا مجاني لمواطني اليابان. و10 دولار لمواطني تركيا. ويمكن الأجانب دفع رسوم الفيزا إلكترونيا او من خلال البنك.

تعمل بوابة "اسان فيزا" في 7 لغات – الأذربيجانية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والفارسية والروسية. الى جانب محطات الخدمة الذاتية لتقديم الفيزا، تعمل في المطار 4 نوافذ أخرى للفيزا وللخدمات المصرفية.

قال علوي مهدييف ان وكالة الدولة "اسان" تعمل على مدار 24 ساعة في المطار ويعمل العمال وموظفون بالتناوب. وفي حالة حدوث أي خلل فني في الأجهزة سيتدخل الموظفون فورا في إصلاحها ومعالجتها.