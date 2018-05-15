الرئيس الأذربيجاني يرسم بشأن التصديق على بروتكول موقع بين الحكومتين الأذربيجانية والسعودية

باكو، 15 مايو (أذرتاج).

صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمرسوم جمهوري على البروتوكول الموقع في 19 فبراير عام 2018 في مدينة الرياض بين الحكومة الأذربيجانية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجرائم.

كلفت وزارة الداخلية الأذربيجانية بتحقيق ما ينص عليه هذا البروتوكول بعد دخول حيز التنفيذ. وكلفت وزارة الخارجية الأذربيجانية بإرسال إخطار الى الحكومة السعودية حول تنفيذ الإجراءات الضرورية داخل الدولة لدخوله في حيز التنفيذ.