الخارجية السويدية تؤكد سوء نقل السفارة الأمريكية: هذا يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة

ستوكهولم، 15 مايو، أذرتاج

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم إن بلدان الاتحاد الأوروبي فيها اختلاف الآراء حول موقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهي عاجزة عن اختيار خط عام.

أفادت مراسلة أذرتاج عن والستروم قوله في تصريح لها لصحافة محلية إن عدم مستطاع الاتحاد الأوروبي اتخاذ خط موحد في الأوضاع المتكونة واقع يبعث الحزن مضيفة ان مكاننا المشترك الموجود منذ عام 2009م يقصد بحل الصراع على أساس مفهوم في الدولتين واكد على غياب بديل من هذا الموقف.

وتحدثت وزيرة الخارجية السويدية عن افتتاح السفارة الامريكية في القدس قائلة "إن كلا يفهم ان نقل السفارة حدث سيئ جدا بحيث ان هذا يغير الأوضاع الموجودة ويتناقض مع قرارات الأمم المتحدة". وذكرت والستروم أنها تأمل كما كانت سابقا على إيجاد سبيل من مأزق الأوضاع المتكونة مشيرة الى انها تتوقع تنظيم الاتحاد الأوروبي اجتماعا ستلعب فيه السويد دورا فاعلا.

يذكر ان يوم الرابع عشر من مايو شهد اشتباكات دموية بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوم افتتاح السفارة الامريكية في القدس.