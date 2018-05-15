أذربيجان تستضيف المعارض الدولية للصناعات الغذائية الـ24 والزراعة والتغليف والأوعية والتوسيم والطباعة الـ12

باكو، 15 مايو، أذرتاج

قال المدير الإقليمي لمجموعة شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية ادوارد سترون إن 402 شركة تمثل عن 34 بلدا تشارك في معارض الصناعات الغذائية الأذربيجانية الدولية الـ 24 والزراعة الأذربيجانية الدولية الـ 12 وخزر الدولية للتغليف والاوعية والتوسيم والطباعة مفيدا ان هناك زيادة بنسبة 12 في المائة من حيث مساحة العرض وعدد المشاركين هذا العام قياسا الى المعارض المقامة بالعام السابق.

أفادت مراسلة أذرتاج عن سترون قوله في مؤتمر صحفي عقده في الخامس عشر من مايو اليوم تكريسا لافتتاح المعارض المذكورة في باكو ان المعارض المشار إليها تقام فترة 16-18 مايو الحالي بمشاركة 402 شركة منها 70 في المائة اجنبية و30 في المائة محلية من المنتجات والموزعات.

وأضاف سترون ان هذه المعارض لقيت هذا العام لأول مرة دعما من جانب الفاو الأممية وكذلك الصندوق الأذربيجاني للتصدير وتشجيع الاستثمار اذبرومو والاتحاد الوطني الأذربيجاني لاصحاب المشاريع.

وقال رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الزراعة أنار حسينوف إن الاهتمام بالمعارض الخاصة بالزراعة يزداد سنة لاخرى مفيدا ان مثل هذه المعارض لها بالغ الأهمية.

وابلغ مندوب وكالة الامن الغذائي منصور بيرييف أن احد أغراض المعارض إقامة علاقات تعاون ترمي الى تصدير منتجات الشركات المحلية الى الخارج.