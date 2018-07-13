جريمة كنجة: اعتقال 11 متورطا والقضاء على احد قاتلي ضابط الشرطة بعمليات البحث والتحري

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

أسفرت عمليات البحث والتحري التي يجريها موظفو أجهزة إنفاذ القانون بدعم المواطنين عن كثب عن كشف مكان اختفاء ثاني المتهمين الاثنين بالقتل عمدا أحد ضابطي شرطة كنجة خلال أعمال شغب قامت بها مجموعة مخربة مساء اليوم الـ10 في مدينة كنجة.

أفادت أذرتاج أن ثاني المشتبه بهما في القتل عمدا المدعو رشاد بويوك كيشييف تم تحديد مكان اختفائه بقرية مورانلي لمحافظة شمكير المجاورة وأقامت إدارة المباحث العامة بدعم عناصر جهاز امن الدولة عملية خاصة صباح 13 يوليو اليوم لإلقاء القبض عليه إلا انه قتل في المكان بعد ان قاوم مقاومة مسلحة.

كما نتج عن العمليات الخاصة الأخرى تحديد مكان اختباء أحد المهاجمين على ضباط الشرطة عند التصدي لزعزعة النظام العام في كنجة وهو سمير ابراهيموف والقي القبض عليه بعملية خاصة.

وبصورة عامة اعتقل خلال العمليات الخاصة المقامة حتى الآن 11 شخصا من المشتبه بتورطهم في أعمال الشغب والجريمتين المذكورتين مع القضاء على أحدهم.

وتجري العمليات الخاصة على تحديد جميع مشاركين في الجريمة الدموية المرتكبة لمعاقبتهم قانونيا.

وسيتم تزويد المجتمع بمعلومات إضافية حول سير الأعمال المنفذة نظاميا.