إنشاء حارة جديدة للاجئين في بيراللاهي
AzerTAg.az
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٥٧]
باكو، 21 يوليو، أذرتاج
انطلقت أعمال إنشاء مبان سكنية ومدرسة تعليم عام وبنية تحتية ضرورية لتخدم 300 عائلة لاجئة في حي بيراللاهي للعاصمة باكو. ويشمل المشروع بناء 3 مبان سكنية ذات 9 طوابق ومدرسة متوسطة للتعليم العام بسعة 220 تلميذ.
أفادت أذرتاج عن بيان السلطة التنفيذية لحي بيراللاهي أن حارة جديدة ستنشأ على مساحة 3 هيكتارات تقع على شارع صمد فورغون انطلقت فيها اعمال تمهيدية ابتدائية.
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