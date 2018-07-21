إنشاء حارة جديدة للاجئين في بيراللاهي

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

انطلقت أعمال إنشاء مبان سكنية ومدرسة تعليم عام وبنية تحتية ضرورية لتخدم 300 عائلة لاجئة في حي بيراللاهي للعاصمة باكو. ويشمل المشروع بناء 3 مبان سكنية ذات 9 طوابق ومدرسة متوسطة للتعليم العام بسعة 220 تلميذ.

أفادت أذرتاج عن بيان السلطة التنفيذية لحي بيراللاهي أن حارة جديدة ستنشأ على مساحة 3 هيكتارات تقع على شارع صمد فورغون انطلقت فيها اعمال تمهيدية ابتدائية.