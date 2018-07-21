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    إنشاء حارة جديدة للاجئين في بيراللاهي

    ٢١.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 21 يوليو، أذرتاج

    انطلقت أعمال إنشاء مبان سكنية ومدرسة تعليم عام وبنية تحتية ضرورية لتخدم 300 عائلة لاجئة في حي بيراللاهي للعاصمة باكو. ويشمل المشروع بناء 3 مبان سكنية ذات 9 طوابق ومدرسة متوسطة للتعليم العام بسعة 220 تلميذ.

    أفادت أذرتاج عن بيان السلطة التنفيذية لحي بيراللاهي أن حارة جديدة ستنشأ على مساحة 3 هيكتارات تقع على شارع صمد فورغون انطلقت فيها اعمال تمهيدية ابتدائية.

    AZERTAG.AZ :إنشاء حارة جديدة للاجئين في بيراللاهي
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