تعديل مهم في قواعد التأشيرة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة والراغبين في زيارة أذربيجان

باكو، 27 يوليو (أذرتاج).

ابتداء من 26 يوليو الحالي، يمكن لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة و إقامتهم سارية المفعول الحصول على تأشيرة سياحية لدخول أذربيجان عند وصولهم إلى المطارات الأذربيجانية الدولية أو عبر أجهزة التأشيرة الإلكترونية (أسان فيزا).

وأفادت وكالة أذرتاج انه بناء على هذا القرار، يمكن لجميع المقيمين بإقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة السفر إلى أذربيجان دون تقديم طلب للحصول على التأشيرة من السفارة الأذربيجانية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو القنصلية العامة الأذربيجانية في دبي.

ويجب التنويه أن هذا التعديل مرتبط بالتأشيرة السياحية لمدة شهر فقط. وللحصول على تأشيرة أخرى يجب تقديم الطلب إلى السفارة أو القنصلية العامة.