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    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٣٠.٠٧.٢٠١٨ [١٠:٤٩]

    باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.38 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.09 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.93 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.24 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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