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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي

    ٣٠.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٠]

    باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لأزمة جنوب القوقاز وجورجيا توفيو كلار والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
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