الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٠]
باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لأزمة جنوب القوقاز وجورجيا توفيو كلار والوفد المرافق له.
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