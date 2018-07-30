باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لأزمة جنوب القوقاز وجورجيا توفيو كلار والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي

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