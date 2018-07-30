زلزال قوته 6.4 درجات يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

طوكيو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر جزيرة لومبوك الإندونيسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة NHK اليابانية أن مركز زلزال بقوة 6.4 درجة كان على بعد 50 كيلومترا شمال شرقى مدينة ماتارام على الطرف الشمالى من جزيرة لومبوك لكن السكان شعروا أيضا بالزلزال فى غرب جزيرة بالى المجاورة وهى الوجهة السياحية الأولى فى إندونيسيا.

قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن ما يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 162 آخر جراء الزلزال القوي.