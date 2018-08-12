أكطاو، 12 أغسطس، أذرتاج عقد اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر بمدينة أكطاو بكازاخستان في 12 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في فعاليات اجتماع القمة. واستقبل رئيس كازاخستان نور سلطان نزربايف رؤساء أذربيجان إلهام علييف والاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني وتركمانستان قربان قولو بردي محمدوف. ثم جرى اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المشاركين فيه بحضور الوفود. وافتتح رئيس كازاخستان نور سلطان نزربايف اجتماع القمة وتحدث عن اهمية الوثائق المقرر التوقيع عليها على هامشه. وألقى رئيس أذربيجان إلهام علييف كلمة في اجتماع القمة.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر في أكطاو - إضافة

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