أذربيجان وكازاخستان وروسيا وإيران وتركمانستان توقع على اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر

أكطاو، 12 أغسطس، أذرتاج

تم التوقيع على اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر على هامش اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر المنعقد اليوم في أكطاو الكازاخستانية.

أفادت أذرتاج أن الاتفاقية وقع عليها رؤساء أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان نور سلطان نزربايف والاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني وتركمانستان قربان قولو بردي محمدوف.

كما تم التوقيع على وثائق هامة أخرى تنبثق عن هذه الاتفاقية من جانب رؤساء وقادة المؤسسات والهياكل ذات الصلة للدول المطلة على بحر الخزر.