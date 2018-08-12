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    رؤساء الدول المطلة على بحر الخزر يدلون ببيانات صحفية باجتماع القمة في أكطاو

    ١٢.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٥‎]

    أكطاو، 12 أغسطس، أذرتاج

    أدلى الرؤساء ببيانات صحفية عقب حفل توقيع الوثائق باجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر بمدينة أكطاو الكازاخستانية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس كازاخستان نور سلطان نزربايف اكد انه يثني اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر وسائر الوثائق الموقع عليها.

    وأدلى رئيس أذربيجان إلهام علييف ببيان صحفي في اجتماع القمة.

    ثم التقطت صور جماعية لرؤساء الدول.

    واختتم اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر.

    AZERTAG.AZ :رؤساء الدول المطلة على بحر الخزر يدلون ببيانات صحفية باجتماع القمة في أكطاو
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