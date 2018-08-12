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    الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الإيراني روحاني في أكطاو

    ١٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٢]

    أكطاو، 12 أغسطس، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 12 أغسطس اليوم برئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني في مدينة أكطاو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الإيراني روحاني في أكطاو
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