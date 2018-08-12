رؤساء أذربيجان وكازاخستان وروسيا وإيران وتركمانستان يحضرون حفل إطلاق أسماك الحفش في بحر الخزر
AzerTAg.az
١٢.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١١]
أكطاو، 12 أغسطس، أذرتاج
تنزه رؤساء أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان نور سلطان نزربايف والاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني وتركمانستان قربان قولو بردي محمدوف في ضفة بحر الخزر بمدينة أكطاو عقب اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر المنعقد في 12 أغسطس اليوم في كازاخستان.
أفادت أذرتاج أن الرؤساء شاركوا بعد التنزه في حفل إطلاق أسماك الحفش في بحر الخزر.
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