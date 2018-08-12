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    استقبال رسمي على شرف مشاركي اجتماع القمة لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر في أكطاو

    ١٢.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٢٤]

    أكطاو، 12 أغسطس، أذرتاج

    أقيم استقبال رسمي على شرف مشاركي اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر في 12 أغسطس اليوم باسم رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزربايف في أكطاو.

    أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف حضر الاستقبال الرسمي.

    واختتم الرئيس إلهام علييف زيارته لكازاخستان عقب الاستقبال الرسمي.

    AZERTAG.AZ :استقبال رسمي على شرف مشاركي اجتماع القمة لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر في أكطاو
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