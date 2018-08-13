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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز أبشيرون اللوجيستي

    ١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٣٠]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح مركز أبشيرون اللوجيستي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف تفضل بقص الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

    ثم تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نشاط مركز أبشيرون اللوجيستي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز أبشيرون اللوجيستي
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