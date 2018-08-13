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    سياسة


    إصابة جندي أذربيجاني جراء استفزاز ارميني عسكري آخر

    ١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٤٦]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أطلق وحدات القوات المسلحة الأرمينية النيران من مواقعها في 12 أغسطس على حدود جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية ان الجندي الأذربيجاني إسرافيلوف صامت عدالة أوغلو أصاب بجروح طفيفة جراء استفزاز أرمينيا التالي.

    تكرر وزارة الدفاع بيانها أن النظام العسكري السياسي المجرم في أرمينيا يتحمل كل المسئولية عما تنتجه الاستفزازات العسكرية الأرمينية من أحداث.

    تسيطر القوات المسلحة الأذربيجانية كاملة على ظروف العمليات.

    AZERTAG.AZ : إصابة جندي أذربيجاني جراء استفزاز ارميني عسكري آخر
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