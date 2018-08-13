زلزال بقوة 5 يهز الصين

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الصينية أن الهزات الأرضية وقعت حي تونغهاي بمدينة يوشي الواقعة في ولاية يوننان بجنوب غرب البلد.

تم رصد مركز الهزة على عمق نحو 7 كيلومترات.

أسفر زلزال عن إصابة شخص واحد وتدمير جزئي من قبل منزلين.

تم إرسال متخصصين إلى المنطقة التي وقع فيها زلزال على الفور.