حكومة قطر تستثمر 15 مليار دولار في تركيا

إسطنبول، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة خلال زيارته لتركيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الناطق باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين أدلى ببيان حول نتائج الاجتماع.

قال: "ستنفذ قطر استثمارا مباشرا بقيمة 15 مليار دولار. اقتصادنا يستند إلى أسس متينة، وستخرج تركيا أقوى من هذه المرحلة".