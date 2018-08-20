    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٢٠.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٣٧]

    باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 71.59 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.24 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 65.65 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.26 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٨]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 73.45 دولارا
    ١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٢٦]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٢:١٠]
    إنتاج 22.5 مليون طن من البترول و10.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال العام الجاري
    ١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٢٨]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    أسعار النفط في الأسواق العالمية