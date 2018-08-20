باكو، 20 أغسطس، أذرتاج قال ميخائل بوتشارنيكوف إن "موقفنا الرسمي معلوم للغاية فإننا ننظر إلى صراع قراباغ الجبلي من منظور مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون في أوروبا وروسيا مندوب مشارك في رئاسة هذه المجموعة. وغرضنا دعم توصل طرفي الصراع إلى اتفاق." نقل مراسل أذرتاج عن بوتشارنيكوف سفير روسيا في أذربيجان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر السفارة في باكو إن ثمة شيئا من التقدم حاليا في عملية المباحثات حيث أن الطرفين يتعارفان بعضهما إلى بعض.

AZERTAG.AZ : سفير روسيا: غرضنا دعم توصل طرفي صراع قراباغ إلى اتفاق

ثمة شيء من التقدم في عملية المباحثات: يتعارف الطرفان بعضهما إلى بعض

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