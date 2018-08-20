قراباغ يفوز على صبائل ضيفا

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

فاز قراباغ اغدام على مضيفه صبائل باكو بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب بائل ارينا في العاصمة باكو أدارها الحكم دينييف أمام 1050 مشجع.

وسجل هدفي قراباغ مددوف د27 ود86.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صبائل عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم بالبطاقة الصفراء. ولم يضف وقتا بدل الضائع في الشوط الأول و3 دقائق في نهاية الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يحتل قراباغ المركز الرابع برصيد 3 نقاط فيما هبط صبائل إلى قعر الترتيب دون رصيد.