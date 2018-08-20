السفير: الاتفاقية على الصفة القانونية تزيد من توطيد علاقات حسن الجوار بين البلاد المطلة على بحر الخزر

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

قال ميخائل بوتشارنيكوف إن توقيع الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر حدث تاريخي هام حيث أن الأقطار المطلة على بحر الخزر قد علمت على هذه الاتفاقية لمدة تزيد عن 20 سنة.

نقل مراسل أذرتاج عن بوتشارنيكوف سفير روسيا في أذربيجان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر السفارة في باكو ردا على سؤال مراسل أذرتاج إن هذه الاتفاقية هي الوثيقة التي تستجيب عن المصالح الوطنية والمثمرة بالتبادل. وقد تم تحديد النظام القانوني الدولي في بحر الخزر وهذه الوثيقة تزيد من توطيد علاقات حسن الجوار بين البلدان المطلة على بحر الخزر.

وابلغ السفير الروسي بوتشارنيكوف أن رؤساء الدول المطلة على بحر الخزر أنشأوا فريق عمل ومن المقرر عقد اجتماع رفيع مستوى أول لفريق العمل في أذربيجان إلى نهاية العام الجاري.