شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسمياً من إيران

باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

انحسبت شركة "توتال" الفرنسية رسميا من مشروع بمليارات الدولارات في إيران في اعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، فيما تطالب الأخيرة الاتحاد الأوروبي بتسريع جهود إنقاذ الاتفاق النووي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن وزير النفط الإيراني بيجان زنكنة أكد أن انسحاب شركة "توتال" الفرنسية رسمياً من مشروع حقل بارس الجنوبي في إيران.

وقال إن الشركة تبحث حاليا عن شركة ستحل محل توتال لتنفيذ المشروع.