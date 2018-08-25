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    غابالا يتعادل مع سومغايت

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٠٠]

    غابالا، 25 أغسطس، أذرتاج

    تعادل غابالا مع ضيفه سومغايت بهدف مقابل مثله في الجولة الثالثة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 10 المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم حمزة زادة أمام 300 مشجع.

    وفتح الحساب خليل زادة د43 من ركلة الجزاء لصالح صاحب الأرض ورد عليه نبييف د90+وفتح الحساب خليل زادة د43 من ركلة الجزاء لصالح صاحب الأرض ورد عليه نبييف د90+3.

    وعاقب الحكم لاعبا من غابالا و4 لاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. كما طرد لاعبا من سومغايت بالبطاقة الصفراء الثانية د77.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :غابالا يتعادل مع سومغايت
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