سوتشي، 1 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت زيارة يقوم بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في أول سبتمبر اليوم للاتحاد الروسي.

أفادت أذرتاج أن المقر الدولي "بوتشاروف روتشي" بمدينة سوتشي احتضن لقاء جرى بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

وألقى رئيسا الدولتين كلمتين في اللقاء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

- إلهام بن حيدر المحترم،

الأصدقاء الأعزاء،

اسمحوا لي بان أرحب بكم في سوتشي. وأود أن اذكر أن لقاءاتنا تتسم بطابع نظامي وذلك طبيعي ودائرة فعالياتنا المتبادلة واسعة جدا. ونسمي ذلك بالشراكة الاستراتيجية. وتتطور علاقاتنا سياسيا واقتصاديا على حد سواء. حجم التبادل التجاري في العام الماضي ارتفع بنسبة 34 في المائة وحتى ما زاد عن 34 في المائة وقد ازداد حجم المبيعات من المنتجات المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20 في المائة. هذا مؤشر جيد جدا. ولكننا لدينا موضوع للتحدث عنه دائما طبعا. ويسرني جدا بأنكم تقبلتم دعوتي أن وصلتم إلى روسيا اليوم. وأهلا وسهلا بكم.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف:

- أشكركم جزيلا، فلاديمير فلاديميروفيتش.

وقبل كل شيء، أود أن ارفع شكري لكم على الدعوة لزيارة روسيا. وأنا مسرور دائما بلقاءاتنا. وكما ذكرتم أننا نلتقي نظاميا وتعطي هذه اللقاءات دينامية لعلاقاتنا. ويسرنا نحن الآخرين مستوى تطور علاقاتنا في جميع المجالات. وعلاقاتنا تتطور تطورا يشمل قيمها ومثمرا جدا ولها طابع الحوار السياسي الفاعل. وأشرتم إلى زيادة التبادل التجاري وذلك يدل على نزعات إيجابية في اقتصادي بلدينا أيضا. كما أن هذا يدل أيضا على أن التعاون الاقتصادي له إمكانات كبيرة. وإنني على يقين من أن التبادل التجاري للبضائع يزداد حجما وسعة في السنوات المقبلة أيضا. ونتعاون في مجالي الطاقة والنقل.

والبتة، نناقش اليوم المسائل الخاصة بتسوية صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان والمشاكل الإقليمية. وجدول الأعمال هذا واسع للدرجة الكافية. وإنني وطيد الثقة في أن لقاءنا اليوم يعطي دفعة إضافية لعلاقاتنا. وأشكركم للمرة التالية على الدعوة.