نداء النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا

باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج

وجهت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا نداء إلى الذين هنأوها بمناسبة يوم ميلادها.

أفادت أذرتاج أن نداء السيدة الأولى مهربان علييفا يضم ما يلي:

"الأصدقاء الأعزاء،

تلقيت عددا كبيرا من التهاني بمناسبة يوم ميلادي. ويوجه إليّ الناس من مختلف الطبقات تمنياتهم المخلصة والكلمات القلبية الحارة. ويكتب إليّ رسالات طلبة ومتقاعدون ومواطنون وأبناء الجلدة في الخارج والأصدقاء الأجانب. وآسف جدا على عدم مستطاعي فعليا للرد على كل واحد منكم ردودا انفرادية ولكنني ارفع جزيل شكري وقلبيا للجميع على الكلمات الطيبة والإشادة بفعالياتي وكل تهنئة أثنيها وتعطيني طاقة إيجابية.

الأصدقاء الأعزاء،

نعيش في العالم الذي يتطور دينامية. ورغم كل التحولات الجارية ما زالت الإنسانية والإخلاص والإحسان والخيرية والرحمة والمحبة تتصدر القيم الرئيسية كما كانت.

وكنت وما أزال اشعر بحبكم ودعمكم. وتمنياتكم الطيبة اعلى قيمة أعطيت لفعالياتي. وأشكركم جزيلا على ذلك. وآمنوا بأن هذا أحسن هدية ليوم ميلادي.

الأصدقاء الأعزاء،

وارفع جزيل شكري للمرة التالية لجميعكم على الاهتمام والدقة والتهاني المخلصة القلبية.

وأتمنى لكم جميعا السعادة وموفور الصحة والحياة المنورة والحافلة بالمودة والمحبة ولأذربيجاننا الأم السلام والأمن والأمان والازدهار".