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    وكالة الطاقة الدولية: أذربيجان ستصبح مشاركا مهما في سوق الغاز الطبيعي العالمي خلال العقود القادمة

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢٩]

    باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).

    ستصبح أذربيجان مشاركا مهما في سوق الغاز الطبيعي العالمي خلال العقود القادمة.

    قال هذه الكلمات المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدوليةIEA) ) فاتح بيرول في تصريحه الصحفي في باكو اليوم.

    وأضاف بيرول قائلا: "ان حجم إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا. خلال العشرين عاما المقبلة يتوقع زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان 3 مرات".

    AZERTAG.AZ :وكالة الطاقة الدولية: أذربيجان ستصبح مشاركا مهما في سوق الغاز الطبيعي العالمي خلال العقود القادمة
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