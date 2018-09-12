وكالة الطاقة الدولية: أذربيجان ستصبح مشاركا مهما في سوق الغاز الطبيعي العالمي خلال العقود القادمة

باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).

ستصبح أذربيجان مشاركا مهما في سوق الغاز الطبيعي العالمي خلال العقود القادمة.

قال هذه الكلمات المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدوليةIEA) ) فاتح بيرول في تصريحه الصحفي في باكو اليوم.

وأضاف بيرول قائلا: "ان حجم إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا. خلال العشرين عاما المقبلة يتوقع زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان 3 مرات".