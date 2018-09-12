وكالة الطاقة الدولية: أذربيجان ستصبح مشاركا مهما في سوق الغاز الطبيعي العالمي خلال العقود القادمة
AzerTAg.az
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢٩]
باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).
ستصبح أذربيجان مشاركا مهما في سوق الغاز الطبيعي العالمي خلال العقود القادمة.
قال هذه الكلمات المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدوليةIEA) ) فاتح بيرول في تصريحه الصحفي في باكو اليوم.
وأضاف بيرول قائلا: "ان حجم إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا. خلال العشرين عاما المقبلة يتوقع زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان 3 مرات".
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