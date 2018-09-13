باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج أعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن الجولة الرابعة تستغرق ثلاثة أيام 14-16 سبتمبر وتبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي. 14 سبتمبر، الجمعة قراباغ أغدام - سومغايت الحكم محمدوف ملعب أذرسون أرينا، باكو، الساعة 20:00 15 سبتمبر، السبت صبائيل باكو - زيرة باكو الحكم أحمدوف ملعب بائل أريا، باكو، الساعة 20:30 16 سبتمبر، الأحد صباح باكو - غابالا الحكم جباروف ملعب ألينجة أرينا، باكو، الساعة 19:00 نفطجي باكو - كشلة باكو الحكم دينييف ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 21:20

AZERTAG.AZ : جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده