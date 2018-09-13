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    جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

    ١٣.٠٩.٢٠١٨ [٠١:١٨]

    باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج

    أعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن الجولة الرابعة تستغرق ثلاثة أيام 14-16 سبتمبر وتبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

    14 سبتمبر، الجمعة

    قراباغ أغدام - سومغايت

    الحكم محمدوف

    ملعب أذرسون أرينا، باكو، الساعة 20:00

    15 سبتمبر، السبت

    صبائيل باكو - زيرة باكو

    الحكم أحمدوف

    ملعب بائل أريا، باكو، الساعة 20:30

    16 سبتمبر، الأحد

    صباح باكو - غابالا

    الحكم جباروف

    ملعب ألينجة أرينا، باكو، الساعة 19:00

    نفطجي باكو - كشلة باكو

    الحكم دينييف

    ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 21:20

    AZERTAG.AZ :جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم
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    جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم