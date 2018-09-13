جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
١٣.٠٩.٢٠١٨ [٠١:١٨]
باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج
أعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن الجولة الرابعة تستغرق ثلاثة أيام 14-16 سبتمبر وتبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.
14 سبتمبر، الجمعة
قراباغ أغدام - سومغايت
الحكم محمدوف
ملعب أذرسون أرينا، باكو، الساعة 20:00
15 سبتمبر، السبت
صبائيل باكو - زيرة باكو
الحكم أحمدوف
ملعب بائل أريا، باكو، الساعة 20:30
16 سبتمبر، الأحد
صباح باكو - غابالا
الحكم جباروف
ملعب ألينجة أرينا، باكو، الساعة 19:00
نفطجي باكو - كشلة باكو
الحكم دينييف
ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 21:20
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