وزير الخارجية يلتقي برئيس الجمعية البرلمانية للناتو

باكو، 13 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف برئيس الجمعية البرلمانية للناتو باؤلو آللي الزائر حاليا البلد.

افادت أذرتاج عن بيان الخارجية ان الاجتماع شهد تبادل الاراء حول الوضع الراهن للعلاقات بين أذربيجان والناتو وآفاقها ومسائل خاصة بالامن الاقليمي والتعاون الاقتصادي.

ولفت الوزير محمدياروف الى امتلاك اذربيجان علاقات الشراكة الموثوق بها والمستمرة مع الناتو مؤكدا على تمسك البلد بعمل دعم عمليات حفظ السلام الدولية في أفغانستان. وذكر ان اذربيجان لا تحقق الاتصالات ضمن التعاون مع الناتو فقط ولكنها تنفذها مع أفغانستان في اطار التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات ومن بينها مجالي الاقتصاد والاستثمار. وقدم الوزير محمدياروف معلومات الى محاوره حول مشاريع النقل والطاقة العابرة للاقاليم الضخمة التي يجري تحقيقها بمبادرة أذربيجان ومشاركتها فيها مشيرا الى مساهمة مشروع تاب الواعدة في أمن الطاقة في اوروبا.

وأشاد باؤلو آللي بالعلاقات بين الناتو وأذربيجان معبرا عن شكره على التعاون الناجح ولا سيما مساهمة أذربيجان المتعاقبة في السلام والامن الدوليين ضمن العملية المنظمة في أفغانستان.

كما طرحت في الاجتماع المسائل الاقليمية للبحث والمناقشة.

وابلغ الوزير ائلمار محمدياروف ان استمرار سيطرة ارمينيا على أراضي اذربيجان المحتلة ووجود قوات الاحتلال الارميني على اراضي اذربيجان المعتدى عليها وجودا غير قانوني ما برحا تهديدين خطيرين على السلام والامن الاقليميين. واكد على الثناء والتقدير للدعم المعبر عنه في البيان الختامي لاجمتاع القمة في بروكسل الاخير للناتو لسلامة اراضي اذربيجان وسيادتها عليها ولموقف الناتو الذي يناشد لحل النزاع على اساس ههذ المبادئ.

كما جرى في الاجتماع تبادل الآراء حول المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.