قراباغ يتغلب على سومغايت بهدف يتيم

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام على سومغايت ضيفه بهدف يتيم في الجولة الرابعة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 13 المنظمة على ملعب أذرسون أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم محمدوف أمام 1600 مشجع.

وجاء هدف الفائز من طرف أوزوبيتش د21 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبين من قراباغ و4 لاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من سومغايت د70 بالبطاقة الصفراء الثانية.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الشوط الثاني.