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    صبائل يتعادل مع زيرة

    ١٥‎.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٥‎٠]

    باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

    تعادل صبائل مع ضيفه زيرة لهدف مقابل مثله في الجولة الرابعة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 14 المنظمة على ملعب بائل أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم محمدوف أمام 500 مشجع.

    وفتح الحساب فرجاد أزاد د68 من ركلة الجزاء لصالح صبائل ورد عليه أمير قولييف د84.

    وعاقب الحكم لاعبين من صبائل و4 لاعبين من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :صبائل يتعادل مع زيرة
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