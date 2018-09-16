باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

جرى في 16 سبتمبر اليوم حفل أداء القسم للجنود الشباب بوحدة عسكرية تابعة لجهاز أمن الدولة لجمهورية أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن الرئيس الاذربيجاني القائد الاعلى العام إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وأفراد عائلتها شاركوا في الحفل.

قدم رئيس جهاز أمن الدولة الفريق الركن مدد قولييف تقريرا الى القائد الاعلى العام إلهام علييف.

وزار الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تمثال الزعيم القوم العام للشعب الاذربيجاني حيدر علييف ووضعا باقة من الزهور أمامه.

قائد الوحدة العسكرية قدم تقريرا الى القائد الاعلى العام حول الاستعداد لحفل أداء القسم.

وحيى الرئيس إلهام علييف الجنود.

ثم احضرت راية القتال ميدان الاستعراض تحت اصداء النشيد العسكري.

وعقب ذلك، أحيا الحاضرون ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الوطن الغالي بوقف حداد لدقيقة صمت وعزف السلام الوطني.

ثم بدأ حفل أداء القسم بأداء الجنود الشباب.

يذكر انه بين مؤدي القسم لدى الوحدة العسكرية التابعة لجهاز أمن الدولة من الجنود الشباب نجلُ الرئيس الاذربيجاني حيدر علييف هو الاخر الذي يؤدي الخدمة العسكرية بها.

وهنأ الرئيس القائد الاعلى العام الجنود قائلا:

الجنود الاعزاء، أهنئكم قلبيا بمناسبة اداؤكم القسم العسكري واتمنى لكم نجاحا.

ومر جنود الوحدة العسكرية تحت اصداء النشيد العسكري أمام المنبر.

ثم اجتمع الابوان وأولياء الامور للجنود ممن شاركوا في حفل اداء القسم مع الرئيس إلهام علييف وجرت بينهم محادثة.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.