كبير محرري شينخوا: تعاوننا مع أذرتاج يخدم للمزيد من تقريب الشعبين – اضافة

باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

جاء في لقاء استقبل فيه رئيس هيئة ادارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف كبيرَ محرري وكالة شينخوا الصينية هي بينغ برتبة الوزير مع الوفد المرافق أن وكالة شينخوا للأنباء تتلقى معلومات حول أذربيجان عن أذرتاج المصدر الرئيسي للأنباء للبلد واتفاقية التعاون بين الوكالتين تفتح فرصا واسعة للمزيد من توسيع تبادل المعلومات وتحقيق مشاريع مشتركة.

أفادت أذرتاج ان رئيس هيئة ادارة أذرتاج أصلان أصلانوف قال إن أذربيجان والصين تملكان العلاقات التاريخية القديمة مؤكدا على ان وكالتي الانباء القوميتين لكلا البلدين لهما دور كبير في تعميق العلاقات بين الشعبين. وقيل انه خلال فترة التعاون المنطلق من عام 2003 بين أذرتاج وشينخوا جرى تنفيذ المشاريع المشتركة للصور الشمسية والعروض وتبادل المعلومات والتجارب. وفي الوقت ذاته تتعاون كلتا الوكالتين لدى المنظمتين الدوليتين اللتين ترأسهما أذرتاج حاليا وهما منظمة وكالات انباء بلدان آسيا والمحيد الهادئ اوانا ومؤتمر وكالات الانباء العالمية تعاونا وثيقا. واشار أصلانوف الى اننا بحثنا بحثا واسعا عددا من مسائل التعاون في لقاء جرى في يونيو هذا العام في بكين مع رئيس شينخوا تشاي مينجاو وعلاوة على ذلك، وقعها هنالك على اتفاقية تعاون جديدة مع شينخوا على هامش قمة الاعلام الاولى لمنظمة شانغهاي للتعاون وإنني على يقين من ان هذا يفتح فرصا جديدة لتطوير العلاقات.

وتم اللفت الى ان تحقيق مبادرة الصين "الخط الواحد الطريق الواحد" وكذلك مسارات باكو – تبيليسي – قارص والشمال الجنوب والشرق الغرب للنقل بمبادرة أذربيجان تشترط كذلك تكثيف العلاقات في مجال الإعلام مع الاشارة الى ان أذرتاج هي الاخرى ستنضم الى تحالف "شراكة الاعلام الاقتصادية الخط الواحد الطريق الواحد" الذي أسسته وكالة شينخوا وتبادلها المعلومات والانباء مع مزودات الانباء من جميع ارجاء العالم.

وقال كبير محرري وكالة شينخوا هي بينغ إنهم يخصصون اهمية كبيرة للتعاون مع أذرتاج مؤكدا اشادتهم بالدينامية في العلاقات الثنائية. وشدد على ان تطور أذرتاج بصفتها موردة للمعلومات والانباء واضح علني. وذكر هي بينغ ان الاتفاقية التي وقعنا معا في بكين وجهت الى زيادة تبادل المعلومات الامر الذي يعد اسهاما كبيرا في تعرف الشعبين بعضهما بعضا عن كثب اكثر تعرفا وتسليط الضوء المتبادل على تطورات حياة البلدين الاقتصادية والثقافية.

وابلغ كبير محرري شينخوا أن شينخوا تؤيد بالاقتراحات التي تقدمت بها وكالة أذرتاج من اجل تحسين فعاليات اوانا. وقال هي بينغ ان بث أذرتاج المعلومات باللغة الصينية تكتسي بالغ الاهمية بالنسبة لهم مفيدا انهم على جاهزية لتقديم اي دعم لازم في هذا المجال.

وشهد الاجتماع كذلك تبادل الاراء حول تحقيق مشاريع مشتركة وزيادة فعاليات مؤتمر وكالات الانباء العالمية ومنظمة اوانا ونزعات تطور الإعلام الحديث مع الاشارة الى ضرورة تقوية الجهود الرامية الى المزيد من تعميق التعاون القائم.