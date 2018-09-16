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    غابالا يخسر أمام مضيفه صباح

    ١٦.٠٩.٢٠١٨ [٢١:٤٣]

    باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

    خسر غابالا أمام مضيفه صباح باكو بهدف دون رد في الجولة الرابعة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 15 المنظمة على ملعب ألينجة أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم جباروف أمام 1600 مشجع.

    وجاء هدف الفائز من طرف ماركو د23 .

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صباح و لاعبين من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من صاحب الارض د75 بالبطاقة الحمراء.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الشوط الثاني.

     

    AZERTAG.AZ :غابالا يخسر أمام مضيفه صباح
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