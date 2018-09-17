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    نفطجي يتغلب على كشلة

    ١٧.٠٩.٢٠١٨ [٠٠:٥‎١]

    باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

    تغلب نفطجي باكو على ضيفه كشلة باكو بهدفين دون رد في الجولة الرابعة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 16 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم دينييف أمام 1300 مشجع.

    وسجل هدفي الفائز كريفوتسيوك د88 ودابو د90+3.

    وعاقب الحكم لاعبا من نفطجي و3 لاعبين من كشلة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    ولم يضف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول فيما اضاف 3 دقائق الى الشوط الثاني.

     

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي يتغلب على كشلة
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