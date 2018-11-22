توقيع 21 وثيقة بين أذربيجان وتركمانستان في عشق آباد – إضافة 

عشق آباد، 22 نوفمبر، أذرتاج

أقيمت مراسم توقيع الوثائق الأذربيجانية التركمانستانية بحضور رئيسي أذربيجان وتركمانستان إلهام علييف وقربان فولي بيردي محمدوف عقب انتهاء اللقاء الموسع في 22 نوفمبر اليوم بالعاصمة التركمانستانية عشق آباد.

أفادت أذرتاج أن البيان المشترك رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف وتركمانستان قربان قولي بردي محمدوف وقع عليه رئيسا الدولتين إلهام علييف وقربان قولي بردي محمدوف.

وقع النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ووزير المالية والاقتصاد التركمانستاني باطر بازاروف على "الاتفاقية بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان على إزالة ازدواجية الضرائب عن الإيرادات والممتلكات ".

كما أمضى النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ورئيس أكاديمية العلوم التركمانستانية سابار دوردي تويلييف على "الاتفاقية على التعاون بين أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية واكاديمية العلوم التركمانستانية".

و"برنامج التعاون بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان في مجالات العلم والتعليم والثقافة والفنون الجميلة للفترة ما بين أعوام 2019-2021م " وقع عليه النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب ايوبوف ووزير التعليم التركمانستاني محمد مراد كلدي نيازوف.

و"الاتفاقية على انشاء اللجنة المشتركة الأذربيجانية التركمانستانية لشؤون النقل والعبور واللوجستية بين حكومتي تركمانستان وجمهورية أذربيجان" تحمل امضاءي النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ووزير سكك حديد تركمانستان أزاد أتا مرادوف.

ووقع سفير أذربيجان في تركمانستان حسن زينالوف ورئيس الاتحاد التركمانستاني للصناعيين وأصحاب المشاريع الكساندر دادايف على "مذكرة تفاهم بين الاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع الأذربيجانية والاتحاد التركمانستاني للصناعيين وأصحاب المشاريع".

وأمضى رئيس شركة سكك حديد أذربيجان المساهمة المغلقة جاود قربانوف ووزير سكك حديد تركمانستان أزاد أتام رادوف على "الاتفاقية على مسائل النقل والعبور بين شركة سكك حديد أذربيجان المساهمة المغلقة ووزارة سكك حديد تركمانستان".

كما وقع رئيس جهاز الجمارك الأذربيجاني سفر مهدييف ورئيس جهاز الجمارك التركمانستاني أتا دوردي عثمانوف على "الاتفاقية على تنظيم تبادل المعلومات الأولية حول البضائع والسلع ووسائل النقل العابرة بين جمهورية أذربيجان وتركمانستان بين جهازي الجمارك الأذربيجانية والتركمانستاني".

و"مذكرة تفاهم بين جامعة أدا لدى وزارة الخارجية الأذربيجانية ومعهد العلاقات الدولية لدى وزارة الخارجية التركمانستانية" وقع عليها نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف ورئيس معهد العلاقات الدولية لدى وزارة الخارجية التركمانستانية بابا ظاهروف.

وأمضى نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف ورئيس الجامعة الدولية التركمانستانية للعلوم الإنسانية والتنمية اسن أيدوقدييف "الاتفاقية على التعاون بين جامعة أدا لدى وزارة الخارجية الأذربيجانية والجامعة الدولية التركمانستانية للعلوم الإنسانية والتنمية.

كما وقع نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف ورئيس جهاز الهجرة التركمانستاني مرقين قوردوف على "الاتفاقية على تسهيل إجراءات تأشيرة دخول للمشاركين في النقل الدولي المنفذ عبورا من خلال أراضي دولتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان".

و"الاتفاقية على تطوير الملاحة البحرية التجارية بين شركة ملاحة أذربيجان البحرية في بحر الخزر المساهمة المغلقة وجهاز النقل البحري والنهري التركمانستاني" وقع عليها رئيس ملاحة أذربيجان البحرية في بحر الخزر المساهمة المغلقة رؤوف ولييف ورئيس جهاز النقل البحري والنهري التركمانستاني أننا مراد قوردوف.

و"الاتفاقية على تبادل المعلومات المؤتمتة بين شركة ميناء باكو البحري التجاري الدولي المساهمة المغلقة وميناء تركمانباشي البحري الدولي" أمضاها المدير العام لشركة ميناء باكو البحري التجاري الدولي المساهمة المغلقة طالع زيادوف ورئيس جهاز النقل البحري والنهري التركمانستاني أننا مراد قوردوف.

و"الاتفاقية على زيادة أحجام نقل الشحن بين ميناء باكو البحري التجاري الدولي وميناء تركمانباشي البحري الدولي بين شركة ميناء باكو البحري التجاري الدولي المساهمة المغلقة وجهاز النقل البحري والنهري التركمانستاني" وقع عليها المدير العام لشركة ميناء باكو البحري التجاري الدولي المساهمة المغلقة طالع زيادوف ورئيس جهاز النقل البحري والنهري التركمانستاني أننا مراد قوردوف.

و"الاتفاقية بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان على تنمية النقل العابر من خلال موانئ البلدين" وقع عليها وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولو زاده ورئيس جهاز النقل البحري والنهري التركمانستاني أننا مراد قوردوف.

وأمضى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولو زاده ووزير النقل البري التركمانستاني اوراز دوردي سوخانوف على "الاتفاقية على تطوير النقل البري الدولي بين وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية ووزارة النقل البري التركمانستاني".

و"برنامج التعاون بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان في مجال النقل للفترة ما بين أعوام 2019-2022م " وقع عليه وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولو زاده ووزير النقل البري التركمانستاني اوراز دوردي سوخانوف.

كما أمضي وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف ووزير الصناعة التركمانستاني خوش كلدي ميركينوف على "الاتفاقية على التعاون في مجال الصناعة بين حكومتي تركمانستان وجمهورية أذربيجان".

و"برنامج التعاون التجاري الاقتصادي بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان في للفترة ما بين أعوام 2019-2021م " وقع عليه وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف ووزير التجارة والعلاقات الخارجية التركمانستاني أمان دوردي عيشانوف.

كما أمضى عليه وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف ووزير التجارة والعلاقات الخارجية التركمانستاني أمان دوردي عيشانوف "الاتفاقية على التعاون التجاري الاقتصادي طويل الاجل بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان".

و"الاتفاقية على تشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة لها بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان" وقع عليها وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف ووزير المالية والاقتصاد التركمانستاني باطر بازاروف.