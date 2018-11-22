الخارجية تحقق معلومات منشورة بشأن عدم دعوة أذربيجان لمنتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقية

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشأن معلومات منشورة في وسائل الإعلام بشأن عدم دعوة باكو الرسمية للمشاركة في الجلسة السنوية العاشرة لمنتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقية المقرر تنظيمها في مدينة تبيليسي عاصمة جورجيا في شهر ديسمبر العام الحالي.

أفادت أذرتاج أن بيان الخارجية جاء فيه ما يلي:

"الأمر المذكور جاري تحقيقه من قبل مندوبية أذربيجان لدى الاتحاد الأوروبي. وفي حال تصديق واقع عدم دعوة ممثلين رسميين لأذربيجان للمشاركة في منتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقية فهذا البتة لن يكون حالا إيجابيا للشراكة الشرقية.

ويعد من الأنسب أن وسائل الإعلام الجماهيرية توجه كذلك أسئلة لها بصدد الأمر إلى مندوبية باكو للاتحاد الأوروبي وسفارة لدى أذربيجان لجورجيا التي تستضيف فعاليات المنتدى."